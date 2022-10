Governo: Mulè (FI), veto su Mangialavori? Saremmo ad anno zero politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se ci dovesse essere un no su Giuseppe Mangialavori" il cui nome è stato accostato a quello di una famiglia sospettata di frequentazioni ndraghestiste, "saremmo all'anno zero della politica. Non è stato né imputato, né indagato, né raggiunto da un avviso di garanzia. E' uno straordinario professionista alla seconda legislatura", ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI), a "Il caffè della domenica " su Radio24. (Rin)