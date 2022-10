Corea del Sud: strage di Halloween, Putin invia messaggio di condoglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha inviato un telegramma di condoglianze all'omologo della Corea del Sud, Yoon Seok Yeol, dopo il tragico incidente che ha portato ieri almeno 153 persone a rimanere uccise nella ressa nel distretto di Itaewon di Seul, durante le celebrazioni di Halloween. "Per favore accetta le mie più sentite condoglianze in relazione alla morte di un gran numero di persone a seguito di un così tragico incidente a Seul. Trasmetti le parole di sincera solidarietà e sostegno alle famiglie e agli amici delle vittime, così come i desideri per una pronta guarigione a tutte le vittime", si legge nel testo del telegramma divulgato dal Cremlino. In una fuga precipitosa di massa durante i festeggiamenti di Hallowen, almeno 153 persone sono state uccise, più di 100 sono rimaste ferite, secondo gli ultimi dati. Tra i morti ci sono stranieri, di cui quattro russi. Il presidente ì Yoon Seok Yeol ha dichiarato il lutto nazionale. (Rum)