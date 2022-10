Reddito cittadinanza: Mulè (FI), proposta Salvini? Un "vorrei, vediamo se posso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Togliere il Reddito di cittadinanza a chi "può lavorare" e spostare i fondi per finanziare Quota 102 "a me sembra" da parte di Salvini "una sorta di vorrei e vediamo se posso". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI), a "Il caffè della domenica " su Radio24. "A giudizio di Forza Italia questo governo deve intervenire, non abolendo" il Reddito, "ma rivedendolo in profondità soprattutto per quanto riguarda le politiche attive del lavoro. Sicuramente non c'è alcun intento punitivo", spiegato Mulè per poi aggiungere che si vedrà tra 10-15 giorni in legge di Bilancio "se c'è la possibilità di recuperare anche questo miliardo non affliggendo nessuna pena a chi attualmente prende 400-700 euro al mese, viceversa si prenderanno da qualche altra parte", ha concluso. (Rin)