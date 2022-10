© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Costituzione italiana su cui La Russa ha giurato ha radice nel 25 aprile e nella liberazione dal nazifascimo. Che il presidente del Senato non lo riconosca è un fatto molto grave e un oltraggio vergognoso a chi ha dato la vita per consentire anche a lui di essere lì. Chi non riconosce il 25 aprile non rappresenta la nostra patria". Lo scrive su Twitter la deputata de Pd, Ilenia Malavasi. (Rin)