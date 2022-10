Covid: Mulè (FI), sottrarre salute a tavolo politica, ascoltare scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla pandemia "le parole di Mattarella sono le parole di Forza Italia". Lo ha chiarito il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI), a "Il caffè della domenica " su Radio24. "La salute è materia che deve essere sottratta al tavolo della politica quando interviene con provvedimenti che vanno contro le indicazioni dei sanitari, della scienza, fa soltanto del male", quindi i vaccini "sono stati la chiave di volta per evitare decine di migliaia di morti, guai a dimenticare questo", ha aggiunto. "Ripeto, non si può fare un'amnistia incondizionata per i medici e chi non ha voluto fare il vaccino perché, non facendolo, ha messo in pericolo la vita degli altri. Questa pandemia non è superata", ha concluso Mulè.(Rin)