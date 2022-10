Fisco: Mulè (FI), tetto al contante non è priorità, sarebbe offesa a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Innalzare il tetto dell'uso del contante "non può e non deve essere una priorità del governo", infatti "il presidente del Consiglio in sede di replica ha solo risposto alle sollecitazioni delle opposizioni in Senato". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI), a "Il caffè della domenica" su Radio24. "In questo momento sarebbe un'offesa agli italiani" poiché "prima vanno date le risposte che il governo si è impegnato a dare su caro-bollette e inflazione", ha chiarito. Il limite al tetto al contante "verrà inserito in legge di Bilancio a quindi a decorrere dal 2023" per "un massimo di 3-5 mila euro", ha concluso Mulè. (Rin)