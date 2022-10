Roma: controlli antidroga, dieci arresti, sequestrati tre chili di sostanze e duemila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone sono state arrestate nella Capitale, accusate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Questo il bilancio complessivo a seguito dei controlli antidroga effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, in vari quartieri della Capitale: dal Quarticciolo, all’Esquilino, San Basilio e La Rustica. Inoltre, sono stati sequestrati, in totale, circa tre chili di sostanze stupefacenti e più di duemila euro in contanti. In due distinte attività antidroga, in via Gioberti, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni del Marocco e uno di 38 anni del Senegal, entrambi senza fissa dimora. I due sono stati sorpresi mentre erano intenti a cedere delle dosi di hashish a due persone che sono state identificate e segnalate quali assuntori al Prefetto. Le successive perquisizioni personali hanno consentito di rinvenire e sequestrare, nella disponibilità del 31enne circa 26 grammi di hashish. Nei pressi dei giardini di via Einaudi, invece, i militari hanno arrestato un cittadino algerino di 33 anni, senza fissa dimora e con precedenti anche specifici, che è stato trovato in possesso di otto dosi di hashish. Lo scorso pomeriggio nel corso di un controllo nel quartiere di San Basilio, in via Martinetti, i carabinieri hanno assistito allo scambio di un involucro, risultato poi contenere cocaina, tra tre uomini, tutti romani, di 30, 24 e 44 anni. I militari hanno notato un’auto, con a bordo i due soggetti più giovani affiancarsi a un taxi, condotto dal 44enne, e scambiarsi il citato involucro che poi l’uomo, notata la presenza dei militari, ha cercato di disfarsi gettandolo a terra. L’involucro, recuperato subito dopo dai militari, all’interno conteneva circa 40 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi. Nella disponibilità dei tre uomini, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma di 270 euro in contanti mentre, in una cantina in uso al 24enne, sono stati sequestrati ulteriori 521 grammi circa di cocaina, suddivisa in 41 involucri e materiale vario per il confezionamento. (segue) (Rer)