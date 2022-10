Roma: controlli antidroga, dieci arresti, sequestrati tre chili di sostanze e duemila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In altre due distinte attività, i carabinieri hanno fermato due uomini italiani di 47 e 57 anni, in possesso di due panetti di hashish. Il primo è stato fermato in viale Palmiro Togliatti con addosso un panetto del peso di circa cento grammi e della somma contante di cento euro, il secondo invece a bordo della propria autovettura in viale Portuense, anche lui con un panetto di 95 grammi circa, nonché ulteriori due dosi del medesimo stupefacente e di un grammo di cocaina. Un’altra attività nel quartiere de La Rustica ha permesso ai militari di arrestare un 21enne romano, che era stato notato in via Aretusa, nascondere un pacchetto di sigarette nella vegetazione li presente. Il giovane dopo aver notato il sopraggiungere dei miliari si è dato subito alla fuga ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento e bloccato non con poca fatica poiché avrebbe opposto resistenza all’arresto e proferito anche ripetute frasi oltraggiose contro i militari. All’interno del pacchetto di sigarette i militari hanno sequestrato cinque grammi di hashish. In via Manfredonia al Quarticciolo, militari hanno arrestato un 51enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, mentre era intento a cedere delle dosi di cocaina a un cittadino italiano che è stato identificato e segnalato quale assuntore. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del 51enne ulteriori 18 dosi del peso di circa dieci grammi e la somma contante di 400 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)