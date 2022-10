Ucraina: Kuleba, Mosca blocca grano sufficiente a sfamare oltre 7 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Mosca di sospendere la propria partecipazione all'accordo sul grano "blocca 2 milioni di tonnellate di grano su 176 navi già in mare, sufficienti per sfamare oltre 7 milioni di persone". Lo afferma su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Secondo il capo della diplomazia di Kiev, la Russia "ha pianificato con largo anticipo" la decisione presa ieri che è scaturita, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa russa, in risposta agli "attacchi terroristici" presso la baia di Sebastopoli in Crimea. "L'attuale coda con il grano si è accumulata nel Mar Nero da settembre, quando la Russia ha iniziato deliberatamente a ritardare il funzionamento del corridoio e cercare di minare l'accordo", prosegue Kuleba. "La Russia ha preso la decisione di riprendere i suoi 'giochi della fame' molto tempo fa e ora cerca di giustificarla", conclude. (Kiu)