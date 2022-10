Governo: Mulè (FI), segnali Renzi? Si fermeranno nella nebbia di un mattino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se cade il governo Meloni Forza Italia non va da nessuna parte". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI), a "Il caffè della domenica " su Radio24. "Andremo avanti al governo rispetto a chi dice che potremmo essere sostituiti da Italia viva. Meloni sarebbe la prima a non accettare, data la sua coerenza", ha aggiunto. Quanto ai segnali di Matteo Renzi, "ce sta a provà. Ma sono segnali che si fermeranno nella nebbia di un mattino e non si vedranno minimamente da palazzo Chigi", ha concluso. (Rin)