Ucraina: Coldiretti, stop a 1,2 miliardi di chili di grano e mais per Italia

- La sospensione dell’accordo interrompe le spedizioni anche verso l'Italia dove arrivavano dall'Ucraina quasi 1,2 miliardi di chilli di mais per l’alimentazione animale, grano tenero e olio di girasole nell'ultimo anno prima della guerra. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti della decisione della Russia di interrompere l'accordo raggiunto con Nazioni Unite, Turchia e Ucraina per assicurare i traffici commerciali nei porti del Mar Nero. Il blocco delle spedizioni di cereali sul Mar Nero è preoccupante soprattutto - sottolinea la Coldiretti in una nota - per la forniture di mais alle stalle italiane in una situazione in cui i costi di produzione sono cresciuti del 57 per cento secondo il Crea mettendo in ginocchio gli allevatori nazionali. L’Ucraina infatti con una quota di poco superiore al 13 per cento per un totale di 785 milioni di chili è il secondo fornitore di mais dell’Italia che è costretta ad importare circa la metà del proprio fabbisogno per garantire l’alimentazione degli animali nelle stalle. L’Ucraina garantisce invece appena il 3 per cento dell’import nazionale di grano (122 milioni di chili) mentre sono pari a ben 260 milioni di chili gli arrivi annuali di olio di girasole, secondo l’analisi su dati Istat relativi al commercio estero 2021. (segue) (Com)