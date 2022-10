Riforme: Ciriani, modifiche su forma governo non su diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- "La Costituzione non si può cambiare sui diritti. Non è nostra intenzione neppure pensarlo. Si può invece ragionare sulla forma di governo, per realizzare finalmente una democrazia decidente, con un premier eletto direttamente dai cittadini e che abbia maggiori deleghe". Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, a "Il Tempo". "Non vogliamo fare le riforme da soli, per questo abbiamo anche proposto una Bicamerale. Se Renzi vuole ragionare noi siamo qui", ha aggiunto. Quanto alla possibilità che la maggioranza dialoghi anche con M5s e Pd: "Noi siamo pronti a parlare con tutti, purché' non si arrocchino su posizioni pregiudiziali fuggendo dal confronto. Per ora non arrivano segnali incoraggianti. Temo che il M5s si chiami fuori, almeno cosi sembra. Quanto al Pd, prima di avere un interlocutore dovremo aspettare marzo, quando ci sarà il congresso. Oggi c'è un segretario a fine corsa e una pletora di pretendenti alla successione. Difficile in queste condizioni avere un interlocutore. Ma temo che anche dopo il congresso, le opposizioni continueranno una campagna elettorale permanente almeno fino alle europee, per regolare i conti nel campo del centrosinistra", ha concluso Ciriani. (Rin)