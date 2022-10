Ue: ministro Finanze tedesco Lindner contrario a prestiti comuni per affrontare crisi energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi prestiti comuni da parte dell’Unione europea non rappresentano la giusta soluzione per affrontare la crisi energetica in Europa dal momento che sarebbe più economico per i singoli Stati aumentare il loro debito, dati i tassi di interesse più elevati affrontati dalla Commissione europea. Lo ha detto il ministro della Finanze tedesco, Christian Lindner, in una intervista rilasciata ai media tedeschi ripresa dal quotidiano britannico “Financial Times”. "Il vantaggio finanziario che la Commissione e molti Stati membri speravano una volta dal debito comune europeo, invece di emettere debito su base nazionale, non esiste più", ha sottolineato. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha sollevato nei giorni scorsi la necessità di finanziare nuovi ambiziosi progetti di infrastrutture energetiche transfrontaliere, mentre l’Ue tenta di accelerare la transizione dal gas russo e aumentare le energie rinnovabili. I Paesi del nord dell’Ue “rimangono scettici”, scrive il quotidiano britannico, sottolineando che il Piano per la ripresa è sempre stato visto come una tantum. Lindner ha quindi chiarito la sua ferma opposizione ad un eventuale nuovo debito comune finalizzato a sostenere famiglie e imprese schiacciate dai rincari dell’energia. "Non dovremmo sollevare l'idea di un prestito comune da parte dell'Ue ad ogni occasione, ogni volta che abbiamo bisogno di maggiori investimenti", ha affermato il ministro tedesco. Secondo il “Financial Times”, la sua netta opposizione a nuovi prestiti comuni alimenterà tensioni con altri Stati membri che ritengono che la Germania abbia fatto troppo poco fin qui per definire una risposta comune ad una crisi energetica che minaccia di portare l'economia dell'eurozona in recessione. “Berlino è già sotto tiro per il suo programma unilaterale di aiuti da 200 miliardi di euro volto ad alleviare i costi energetici per famiglie e imprese”, scrive ancora il quotidiano della City ricordando che all'inizio di questo mese, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha accettato “con riluttanza” di spingere per un tetto massimo al prezzo del gas in tutta l'Ue, come richiesto dall’Italia, essendo soggetto a “pesanti avvertimenti e precondizioni”.(Rel)