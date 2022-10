Legge Bilancio: Ciriani, soldi per bollette da pace fiscale, ma non sarà condono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace fiscale "speriamo di introdurla già in questa legge di Bilancio, ma sia chiaro che non si tratterà né di un condono, né di un colpo di spugna. Su questo vogliamo essere chiari, L'Agenzia delle entrate siede su una montagna di milioni di cartelle esattoriali ormai inesigibili. Soldi che lo Stato non recupererà mai. Dobbiamo distinguere tra queste e quelle cartelle esattoriali che sono invece esigibili. Su queste dobbiamo mettere cittadini e imprese, già duramente colpite dal Covid, nelle condizioni di poter pagare, stabilendone tempi e modi. È un accordo che conviene a tutti, la pace fiscale è un interesse comune: dello Stato, dei cittadini e delle imprese. Consentirà di recuperare somme importanti che verranno utilizzate, ad esempio, anche per finanziare i provvedimenti contro il caro-bollette". Lo ha detto in un'intervista a "Il Tempo", il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. (Rin)