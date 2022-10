Governo: Ciriani, scosse assestamento, nessun allarme in maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Preoccupato dalle fibrillazioni all'interno di Forza Italia? Nessun allarme. Non vedo polemiche, ma solo una normale dialettica all'interno della maggioranza. Siamo andati uniti alle elezioni, abbiamo vinto, abbiamo fatto un governo in tempi rapidissimi. Stiamo costruendo una squadra che deve lavorare insieme, e bene, per cinque anni. Naturale, anzi inevitabile, che ci siano delle scosse di assestamento, così come rapporti di forza e legittime ambizioni. Mi limiterei a guardare gli aspetti positivi. Finora non abbiamo sbagliato un colpo. Giorgia Meloni non ha sbagliato un colpo. Si è discusso, si è parlato e alla fine si è presa la responsabilità e il coraggio di decidere. Va bene parlare, ma non possiamo perdere settimane a discutere. Questa impostazione sta funzionando bene". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un'intervista a "Il Tempo". (Rin)