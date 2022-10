Siria: ong, milizie filo-iraniane rafforzano la loro presenta nell’est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie filo-iraniane presenti in Siria stanno rafforzando la loro presenza nella città di Al Mayadin, nell’est del Paese. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un’ampia rete di fonti sul territorio, secondo la quale ad Al Mayadin il movimento sciita libanese Hezbollah avrebbe stabilito un nuovo quartier generale. Le fonti citate del Sohr riferiscono di tre camion carichi di munizioni che sono entrati nella città della Siria orientale, mentre diversi veicoli con mitragliatrici si sono mossi per la città. Lo scorso 27 ottobre, il Sohr aveva riferito di diverse basi missilistiche che venivano spostate dalle milizie filo iraniane tra Al Mayadin e Deir ez-Zor.(Res)