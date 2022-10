Ucraina: oggi nessuna nave per esportazione grano in partenza dal Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la giornata di oggi non è stato autorizzato alcun movimento di merci per il trasporto di grano ucraino nel Mar Nero. Lo ha confermato il Centro di coordinamento congiunto (Jcc) ad Istanbul che controlla il trasporto di grano ucraino alla luce dell'accordo internazionale firmato la scorsa estate. La comunicazione è arrivata nella notte dopo che Mosca ha annunciato la sospensione dell'attuazione dell'accordo sulle esportazioni di grano. "Il 30 ottobre non è stato raggiunto un accordo congiunto sui movimenti di uscita e di entrata delle navi da carico", ha dichiarato il Centro nel comunicato. (Res)