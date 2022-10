25 aprile: Ascani, senza quel sacrificio La Russa non sarebbe presidente Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presidente La Russa, non 'dipende'. Il 25 aprile lei lo deve celebrare perché senza quella data non siederebbe lì", puntualizza la deputata del Partito democratico, Anna Ascani, con riferimento all'intervista de "La Stampa" al presidente del Senato Ignazio La Russa, che alla domanda se festeggerà il 25 aprile ha risposto: "Dipende". "Perché se avessero vinto i fascisti non avremmo le istituzioni che abbiamo, non avremmo la democrazia. E quel sacrificio va celebrato e onorato, senza se e senza ma", argomenta ancora Ascani. (Rin)