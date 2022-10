Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte nubi basse sulla fascia di bassa pianura in graduale dissolvimento al mattino fino a sereno ovunque salvo transito di velature più marcate nel pomeriggio sui settori occidentali. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime tra 10 e 13°C, massime tra 22 e 24°C. Tra notte e primo mattino formazione di foschie o nebbie in pianura, e possibili foschie anche nelle aree di fondovalle.(Rem)