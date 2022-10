Ucraina: Blinken, Mosca usa di nuovo cibo come arma nella sua guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si rammaricano per la sospensione da parte della Russia della sua partecipazione alle operazioni della Iniziativa per il grano del Mar Nero, accordo tra Russia e Ucraina con la Turchia e le Nazioni Unite stipulato durante l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Lo afferma il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un comunicato diffuso dal Dipartimento di Stato dopo l'annuncio di Mosca della sospensione dell'attuazione dell'accordo sulle esportazioni di grano. "Esortiamo tutte le parti a mantenere in funzione questa iniziativa essenziale e salvavita", aggiunge il capo della diplomazia di Washington. "La Iniziativa per il grano del Mar Nero ha già permesso il trasferimento di più di 9 milioni di tonnellate di cibo e abbassato i prezzi in tutto il mondo, il che è stato di fondamentale importanza per i Paesi a basso e medio reddito. È stato un successo e deve continuare", prosegue Blinken. "Qualsiasi atto della Russia per interrompere queste importanti esportazioni di grano è essenzialmente una dichiarazione secondo cui le persone e le famiglie in tutto il mondo dovrebbero pagare di più per il cibo o soffrire la fame", sottolinea il segretario di Stato Usa. "Sospendendo questo accordo, la Russia sta nuovamente armando il cibo nella guerra iniziata, con un impatto diretto sui Paesi a basso e medio reddito e sui prezzi alimentari globali, ed esacerbando le già gravi crisi umanitarie e l'insicurezza alimentare", rileva ancora Blinken. "Esortiamo il governo russo a riprendere la sua partecipazione all'Iniziativa, a rispettare pienamente l'accordo e ad adoperarsi per garantire che le persone in tutto il mondo continuino a ricevere i benefici facilitati dall'Iniziativa", conclude. (Was)