Ucraina: Tajani al "Corriere della Sera", priorità è la pace, Italia avrà ruolo importante nella ricostruzione

- L'obiettivo prioritario deve essere il raggiungimento della pace in Ucraina, ma "non può esserci pace senza giustizia, dunque senza indipendenza di Kiev". Lo afferma il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in una intervista al "Corriere della Sera". "È la difesa dei valori in cui crediamo, che ha un costo anche economico, come stiamo sperimentando, ma bisogna sempre partire da un dato: c’è un invasore e una parte che ha subito un’aggressione", aggiunge Tajani che sul ruolo che potrà avere l'Italia in futuro chiarisce: "Sicuramente, quando sarà il tempo, saremo chiamati ad un ruolo non secondario, compreso il processo di ricostruzione dell’Ucraina, che prima o poi arriverà". Rispetto alla postura della maggioranza nei confronti di Mosca, il ministro degli Esteri dichiara: "La nostra posizione è sempre stata chiara, in tutte le sedi istituzionali, anche al Parlamento europeo, dove tutti, compreso Berlusconi, abbiamo votato testi molto duri contro l’invasione. La Russia è un Paese che si è volontariamente allontanato dall’Occidente, ma questo non significa che non si debba lavorare per la pace. Detto questo, lo ribadisco, tutte le nostre scelte, nostre di Forza Italia, così come quelle della Lega e del partito della Meloni sono inequivocabili, schierate insieme alla Ue e agli Stati Uniti, a favore dell’Ucraina". Sull'annuncio ieri da parte di Mosca della sospensione dell'attuazione dell'accordo sulle esportazioni del grano ucraino, il ministro ha sottolineato che la decisione comporta "togliere cibo a milioni di persone in povertà, anche questo significa macchiarsi di gravi azioni contro l’umanità". (Res)