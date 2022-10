Somalia: cento persone morte in attentato nel centro di Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento persone sono morte nell’esplosione di due autobombe registrata ieri nella capitale della Somalia, Mogadiscio. Oltre 300 persone sono rimaste ferite. Lo ha confermato il presidente Hassan Mohamud, affermando che il bilancio delle vittime potrebbe salire. Le due autobombe sono esplose presso la sede del ministero dell’Istruzione, situato al Chilometro 5, conosciuto come Soobe, un’area centrale e molto trafficata della città. Il presidente ha attribuito l’attacco al gruppo terroristico Al Shabaab. “Rafforzeremo il nostro impegno per sconfiggerli una volta per tutte”, ha dichiarato, secondo quanto risarcisce l’agenzia di stampa somala “Sonna”. (Res)