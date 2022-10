Ue: Tajani al "Corriere della Sera", Italia deve contare a Bruxelles come Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia deve contare di più a Bruxelles, al livello di Germania e Francia. Lo afferma il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in una intervista al "Corriere della Sera". Chiamato a rispondere sul come cambiano gli equilibri a Bruxelles con un presidente del Consiglio, ovvero Giorgia Meloni, che appartiene al gruppo dei Conservatori europei, Tajani dichiara: "È un dibattito sterile, le nostre alleanze saranno sempre quelle che contribuiscono a difendere il nostro interesse nazionale e che ci consentono di dare un contributo efficace e costruttivo in sede europea. Il partito europeo della Meloni ha votato per l’elezione della Von der Leyen, così come per l’elezione della Metsola. Stiamo parlando di una destra europea, non dell’estrema destra. Noi investiremo sempre di più sulle istituzioni comunitarie. Una delle mie prime decisioni è stata quella di aumentare il numero dei diplomatici nella nostra Rappresentanza presso la Ue: dobbiamo contare di più in quella sede. E sarà un aumento importante, che ci porterà più in linea con il peso, anche del personale, che hanno Germania e Francia. Rafforzare e sostenere la nostra presenza a Bruxelles, dove già abbiamo delle eccellenze, sarà una delle nostre priorità". (segue) (Res)