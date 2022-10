Ue: Tajani al "Corriere della Sera", Italia deve contare a Bruxelles come Francia e Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla direzione che potrebbe avere il nuovo governo italiano, con legami più saldi con la cancellerie di Varsavia e Budapest, piuttosto che con quelle di Berlino e Parigi, il ministro degli Esteri sottolinea: "Credo che nessuno possa mettere in dubbio che sono un europeista convinto. La mia nomina è già una risposta alla domanda. È un dato politico che il primo incontro europeo della Meloni è stato con Macron, e il suo primo viaggio di Stato sarà giovedì a Bruxelles. Non occorre aggiungere altro, se non che lo Stato di diritto e le sue regole vanno rispettate ovunque e per me questo è un dato imprescindibile". Secondo Tajani, i prossimi passi in avanti nei Trattati della Ue devo avere prima di tutto un significato politico per "rafforzare la democrazia delle istituzioni, dando il potere di iniziativa legislativa al Parlamento europeo. Poi arrivare a una vera Difesa comune". Stando al ministro degli Esteri, "bisogna arrivare ad un’Europa che sia veramente parte del principio di sussidiarietà. È meglio fare un regolamento in meno di dettaglio e fare reali iniziative politiche di ampio respiro: penso oggi alla crisi del gas, penso ai flussi migratori e possiamo continuare con un lungo elenco. Per proteggere maggiormente i cittadini europei, bisogna cambiare alcuni equilibri per come li abbiamo conosciuti finora". (segue) (Res)