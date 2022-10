Ue: Tajani al "Corriere della Sera", Italia deve contare a Bruxelles come Francia e Germania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ruolo della Cina e sui rapporti tra Pechino e Bruxelles, Tajani chiarisce che il gigante cinese "è un partner, concorrente e rivale sistemico". "La protezione migliore dei nostri interessi è quella di potenziare la politica estera della Ue. Sulle grandi questioni Bruxelles può certamente avere un peso maggiore delle singole Capitali. Per citare solo un aspetto, di sicuro esiste un problema sulle collaborazioni economiche e industriali: occorre unlevel playing field, cioè una parità di condizioni che sia effettiva, occorre impedire che gli investimenti stranieri influenzino gli asset che riguardano la sicurezza nazionale", prosegue Tajani. "A questo proposito bisogna anche sviluppare e investire maggiormente sulla nostra cooperazione e le nostre relazioni con l’Africa: per tutelare i nostri interessi economici, per essere reali portatori di sviluppo locale, ma anche per contrastare i rischi di nuove colonizzazioni. L’Africa è un nostro partner naturale, nostro e della Ue, se non facciamo noi alcune cose le fanno gli altri", rimarca il capo della diplomazia italiana. Infine sulla liberazione di Alessia Piperno, la ragazza italiana fermata il 28 settembre scorso a Teheran, il ministro afferma: "E' in cima al lavoro di questi giorni, siamo tutti impegnati quotidianamente". (Res)