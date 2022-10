Medio Oriente: forze israeliane uccidono palestinese autore di sparatoria vicino a Hebron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso un palestinese ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta ieri sera vicino all'insediamento di Kiryat Arba, nei pressi di Hebron, in Cisgiordania, in seguito alla quale un uomo israeliano è rimasto ucciso e altre quattro persone ferite, di cui un palestinese. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “Times of Israel”. Secondo le Idf il palestinese armato era Muhammed Kamel al Jabari, 35 anni, membro del gruppo palestinese Hamas, al potere nella Striscia di Gaza. Ieri sera Al Jabari ha aperto il fuoco contro due israeliani in un minimarket tra Kiryat Arba e l'adiacente città di Hebron, uccidendo uno dei due. Tra le altre persone ferite sarebbero presenti alcune guardie di sicurezza e medici giunti sul posto per prestare soccorso.(Res)