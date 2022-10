Brasile: oggi il secondo turno delle elezioni presidenziali, vittoria di Lula non scontata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in Brasile il secondo turno delle elezioni presidenziali. I brasiliani si recheranno alle urne per decidere chi - tra il conservatore Jair Bolsonaro e il leader del Partito dei lavoratori (Pt) Luiz Inacio 'Lula' da Silva - sarà il presidente per i prossimi quattro anni. L'ultimo sondaggio diffuso ieri, pubblicato dall'istituto Ipec a 12 ore dall'apertura dei seggi, assegna al candidato del Pt il 50 per cento dei voti, contro il 43 per cento dei consensi di cui godrebbe il presidente uscente. (segue) (Brb)