Viabilità: Autostrada A7, dal 3 e 4 novembre al 30 aprile 2023 cantieri sul viadotto di Zerbolò

- Nell’autostrada A7 Milano-Serravalle verrà predisposta la configurazione di cantieri in entrambe le carreggiate del viadotto di Zerbolò, al fine di consentire interventi di manutenzione alle barriere antirumore. Nel dettaglio: in carreggiata nord (direzione Milano) dalle ore 5 di giovedì 3 novembre fino al 30 aprile 2023 ci sarà la chiusura delle corsie di emergenza e marcia, con riduzione del traffico su due corsie a calibro ridotto (dal km 28+150 al km 26+100). In carreggiata sud (direzione Genova) dalle ore 5 di venerdì 4 novembre fino al 30 aprile 2023 è prevista la chiusura delle corsie di emergenza e di marcia, con riduzione del traffico su due corsie a calibro ridotto (dal km 26+000 al km 27+250). Milano-Serravalle predisporrà tutti gli interventi di mitigazione del disagio, prevedendo sia un eventuale supporto in strada, sia eventuali percorsi alternativi in caso di particolari criticità di traffico.(Com)