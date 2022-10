Libano: Aoun lascia palazzo presidenziale alla vigilia della scadenza del suo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano Michel Aoun lascerà oggi il palazzo presidenziale di Baabda alla vigilia della scadenza del suo mandando. Secondo quanto annunciato dalla presidenza, Aoun lascerà il suo ufficio alle ore 11:30 (ora locale) per salutare i dipendenti del palazzo. Un plotone di guardie presidenziali eseguirà quindi un saluto, l'inno dell'esercito e l'inno nazionale. Aoun pronuncerà un discorso all’uscita del palazzo per poi dirigersi verso la sua residenza a Rabieh, nel governatorato del Monte Libano. Oggi è il penultimo giorno del mandato di sei anni di Aoun, che terminerà domani. Finora il parlamento del Libano non è stato in grado di concordare sull’elezione del nuovo capo dello Stato.(Lib)