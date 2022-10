Ucraina: Borrell, Mosca revochi decisione sospensione accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Russia di sospendere la partecipazione all'accordo sulle esportazioni del grano ucraino attraverso il Mar Nero "mette a rischio la principale via di esportazione di cereali e fertilizzanti, tanto necessari per affrontare la crisi alimentare globale causata dalla sua guerra contro l'Ucraina". Lo afferma l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in un post su Twitter. "L'Ue esorta la Russia a revocare la sua decisione", aggiunge.(Beb)