Business news: SpaceX offre servizio satellitare a banda larga alle Filippine

- La compagnia aerospaziale di Elon Musk SpaceX ha deciso di espandere la propria presenza nelle Filippine offrendo i propri servizi satellitari a banda larga a imprese e governo. Lo ha reso noto la società filippina Data Lake, in parte di proprietà del tycoon Henry Sy Junior, che ha firmato un accordo per diventare il primo partner del programma Starlink nel sud-est asiatico. "Le Filippine sono un arcipelago e connettere il nostro Paese al resto del mondo richiede spesso delle infrastrutture importanti", ha spiegato il presidente dell'azienda Anthony Almeda in un comunicato. Molte delle 7,600 isole che compongono le Filippine sono infatti isolate e irraggiungibili dalle attuali reti a banda larga. A complicare le cose sono le circa 20 tempeste tropicali che ogni anno colpiscono il Paese, danneggiandone spesso le infrastrutture e tagliandone le reti di comunicazioni tra isole e province. Il programma Starlink di SpaceX, lanciato nell'ottobre del 2020, usa una rete di migliaia di satelliti per fornire accesso internet a territori remoti o nei quali le tradizionali reti di comunicazione sono soggette a disastri naturali. Nelle Filippine solo sette persone su cento hanno accesso alla rete a banda larga, percentuale di molto inferiore rispetto a quelle di altri Paesi della regione come Singapore, Malesia e Thailandia. (Fim)