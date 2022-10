Business news: Fmi abbassa stime Asia-Pacifico per 2022 e 2023, “venti contrari” soffiano sulla regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita nella regione Asia-Pacifico dovrebbe rallentare nel 2022 e nel 2023, per effetto della stretta finanziaria globale, della guerra in Ucraina e del rallentamento dell’economia cinese. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo rapporto sulle prospettive regionali, “Regional Economic Outlook: Asia and the Pacific”. L’organizzazione con sede a Washington ha abbassato le stime di crescita al quattro per cento per quest’anno e al 4,3 per cento per l’anno prossimo, rispettivamente 0,9 e 0,8 punti percentuali in meno rispetto al “World Economic Outlook” di aprile. I tassi di crescita stimati sono entrambi nettamente al di sotto della media del 5,5 per cento degli ultimi due decenni. “Il forte rimbalzo economico dell’Asia dell’inizio di quest’anno sta perdendo slancio, con un secondo trimestre più debole del previsto”, ha sintetizzato Krishna Srinivasan, direttore del dipartimento Asia e Pacifico dell’Fmi, per motivare la correzione al ribasso. (Was)