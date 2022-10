Business news: premier Egitto Madbouly, necessaria tabella di marcia economica per uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è tra i Paesi più colpiti dalla crisi economica globale e stabilire una tabella di marcia per l'economia “richiede il riconoscimento delle sfide che dobbiamo affrontare”. Lo ha dichiarato il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, nel discorso di apertura della Conferenza economica egiziana 2022, che si è svolto nella Nuova capitale amministrativa a est del Cairo, alla presenza del presidente Abdel Fattah al Sisi. "La conferenza economica egiziana 2022 giunge nel pieno di una delle peggiori crisi economiche globali degli ultimi 80 anni", ha dichiarato il premier egiziano, ricordando che il tema della conferenza è “Una tabella di marcia per un'economia più competitiva". All'evento di tre giorni partecipano alti funzionari governativi, economisti di alto profilo, intellettuali, imprenditori, nonché rappresentanti di oltre 80 partiti politici e parlamentari. La Conferenza economica egiziana 2022 è stata richiesta dal presidente egiziano all'inizio di settembre quando ha esortato il governo a organizzare un evento per discutere le attuali condizioni economiche del Paese con l’obiettivo di rilanciare tutti i settori dell'economia egiziana. La conferenza si concentra su tre percorsi principali: politiche macroeconomiche, ampliamento della portata del contributo del settore privato all'economia nazionale e l’elaborazione di una tabella di marcia per le priorità economiche egiziane. La conferenza si concentrerà sul documento relativo al ruolo delle politiche statali mirato a portare il contributo del settore privato all'economia nazionale a oltre il 65 per cento. (Cae)