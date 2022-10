Business news: Arabia Saudita, Fondo investimento sovrano istituisce compagnia per prodotti halal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, il Public Investment Fund (Pif), ha stabilito una società per lo sviluppo dei prodotti “halal”, ovvero in linea con i precetti della legge islamica, la Halal Products Development Company (Hpdc). L’obiettivo di Riad è porsi come centro globale dell’industria di questo tipo di beni. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, precisando che l’azienda lavorerà per aumentare l'efficienza del settore a livello locale e per esportare in futuro in diversi mercati in tutto il mondo, sostenendo al contempo lo sviluppo della conoscenza e dell'innovazione “in questo settore vitale”. Nel fare ciò, verranno realizzati partenariati con attori chiave e verrà data la possibilità alle piccole e medie imprese locali di espandersi, incoraggiando investimenti e opportunità di lavoro. Verrà localizzata la conoscenza, la tecnologia e l'innovazione per lo sviluppo di prodotti halal come alimenti, cosmetici e prodotti farmaceutici, ha poi fatto sapere il Pif. (Res)