Business news: Zambia, Banca mondiale destinerà 270 milioni di dollari per lotta a molteplici crisi

- La Banca mondiale ha approvato un prestito di 270 milioni di dollari allo Zambia per aiutarlo a riprendersi dagli effetti della pandemia di coronavirus, dall'impatto economico della guerra in Ucraina e per gestire la sua crisi del debito. Lo riferisce "Business Insider Africa", citando un rapporto dell'istituto di credito che conferma il suo impegno nel voler "aiutare questi paesi (sub-sahariani) e altri a preparare e attuare questa trasformazione fondamentale”. "L'Africa sub-sahariana sta subendo il peso maggiore di quella che è stata coniata come 'la tempesta perfetta', una crisi di cibo, carburante e fertilizzanti esacerbata dalla guerra in Ucraina, che ha segnato gli effetti della pandemia di Covid-19, l'inflazione vertiginosa, l'aumento del debito e il tempo atmosferico estremo". Ad agosto, il Fondo monetario internazionale ha approvato un prestito di 1,3 miliardi di dollari per aiutare lo Zambia, uno dei principali produttori di rame, a ristrutturare i propri debiti. (Was)