Business news: Etiopia, governo collabora a creazione dell'Ethiopian Securities Exchange

- Il fondo sovrano etiope Ethiopia Investment Holdings (Eih) sta lavorando con il ministero delle Finanze del Paese ed altri attori del settore finanziario che approfondisce l'Africa (FSDA) con sede a Nairobi per creare l'Ethiopian Securities Exchange (Esx), un luogo di scambio costituito come società per azioni dal governo in collaborazione con il settore privato, inclusi investitori stranieri. Tra il 25 e il 55 per cento della proprietà dell'Esx sarà di società, intermediari del mercato dei capitali e operatori di borse valori internazionali, mentre il governo non possiederà più del 25 per cento. (Res)