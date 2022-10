Modena: Piantedosi dà mandato di interrompere rave e liberare area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al rave party in corso nel Modenese e in programma anche nei prossimi giorni, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - a quanto si apprende -, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di adottare, raccordandosi con l'Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l’evento e liberare l’area al più presto. Già domani, Piantedosi porterà in Consiglio dei ministri, per un primo esame, una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere. (Rin)