Business news: Malesia, esplosione in una raffineria a Johor

- Una esplosione si è verificata presso una raffineria del colosso petrolifero Petronas a Kota Tinggi, nello Stato malesiano di Johor. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui l'esplosione, che ha innescato un incendio, non ha causato vittime. L'operatore dello stabilimento, Petronas Refinery and Petrochemical Corporation (Prpc) ha diffuso una nota in cui conferma che l'incidente si è verificato nel pomeriggio del 27 ottobre, presso una delle condutture nel Complesso integrato di Pengerang. (Fim)