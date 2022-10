Business news: Direzione generale bilancio taglia stime di crescita al 4,1 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione generale di bilancio, contabilità e statistica (Dgbas) di Taiwan ha tagliato al 4,1 per cento le previsioni di crescita dell'economia nel terzo trimestre, citando il brusco calo delle esportazioni. Lo riporta l'agenzia di stampa "Central News Agency", aggiungendo che il dato risulta inferiore di 0,6 punti percentuali rispetto alla crescita del 4,71 per cento stimata ad agosto. Secondo il ministro del Consiglio per lo sviluppo nazionale (Ndc), Kung Ming-hsin, l'economia taiwanese è destinata a deludere l'aspettativa di crescita per l'intero 2022, fissata attualmente al 3,76 per cento. Il prodotto interno lordo (Pil) dovrebbe comunque registrare un'espansione superiore al tre per cento e l'inflazione attestarsi al di sotto del tre per cento, secondo il ministro. Le previsioni risultano in linea con quelle contenute nell'ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali ("World economic outlook") compilato dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui l'economia di Taiwan si espanderà del 3,3 per cento nel 2022 e rallenterà al 2,8 per cento nel 2023. Rispetto allo scorso aprile, le previsioni per il 2022 sono state riviste al rialzo di 0,1 punti percentuali mentre quelle per il 2023 al ribasso dello 0,1 per cento. L'inflazione nel 2022 dovrebbe aumentare del 3,1 per cento nel 2022 e rallentare al 2,2 per cento nel 2023, mantenendosi al di sotto della media globale. Stabile il tasso di disoccupazione, che dovrebbe attestarsi al 3,6 per cento sia nel 2022 che nel 2023. (Cip)