Business news: premier Tunisia Bouden annuncia inizio ripresa economica nel Paese

- L’economia della Tunisia è ora in via di ripresa. Lo ha annunciato la premier tunisina Najla Bouden durante una conferenza sulla ripresa dalle ripercussioni del Covid-19 nel Paese nordafricano. La premier ha rassicurato il popolo tunisino sulla capacità dello Stato di affrontare la situazione attuale, sottolineando "il ruolo delle organizzazioni sindacali e degli imprenditori nel cristallizzare soluzioni comuni per superare le ripercussioni della crisi e rafforzare la resilienza della società". Bouden ha ritenuto che "il modello di sviluppo adottato in Tunisia decenni fa sia incapace di affrontare le sfide economiche e sociali e non risponde alle grandi riforme e alle esigenze di uno sviluppo sostenibile, globale ed integrato a cui aspiriamo". (Tut)