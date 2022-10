Business news: premier Egitto Madbouly annuncia espansione progetti nazionali con settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto prevede di espandere i progetti nazionali in collaborazione con il settore privato nel prossimo periodo. Lo ha affermato il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly in un discorso tenuto durante una conferenza economica. "Siamo molto desiderosi in questa fase in cui il settore privato può svolgere un ruolo più importante per superare le sfide attuali", ha aggiunto il premier, invitando i partecipanti alla conferenza a definire un quadro generale per la strategia del settore industriale nei prossimi 10 anni. Il primo ministro egiziano ha inoltre riferito che l’esecutivo non ha intenzione di imporre nuove tasse. Madbouly ha avvertito che l'aumento della popolazione è una delle sfide che il Paese deve affrontare in seguito all’aumento di due milioni di cittadini all’anno. Durante la conferenza, i membri dell’esecutivo terranno diverse sessioni con la comunità imprenditoriale tese ad aumentare la partecipazione del settore privato al Prodotto interno lordo fino a raggiungere il 65 per cento. In questa occasione, il capo della Zona economica del Canale di Suez, Walid Gamal el Din, ha annunciato anche il desiderio di molti investitori e aziende locali di investire nel porto di Al Arish, che è l'unico porto marittimo del nord del Sinai, vicino alla Striscia di Gaza. “Stiamo studiando un nuovo pacchetto di incentivi per attirare molti investimenti, in particolare nel settore dell'idrogeno verde”, ha affermato El Din. (Cae)