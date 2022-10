Business news: Kenya-Spagna, incontro tra Ruto e Sanchez, rafforzate relazioni bilaterali e cooperazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e il presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, si sono incontrati oggi, nell'ambito del tour africano che il premier ha iniziato in Kenya e che lo porterà anche in Sudafrica. I due leader hanno concordato sulla volontà di approfondire il quadro delle loro relazioni bilaterali, in cui esiste un grande potenziale per sviluppare una stretta collaborazione. A questo proposito, i due Paesi hanno adottato una dichiarazione congiunta, di cui Pedro Sanchez si è detto "particolarmente soddisfatto" perché pone le basi per dare un "nuovo impulso" alle relazioni bilaterali. Sono stati inoltre firmati due protocolli d'intesa nei settori della sanità e dell'istruzione. Il capo dell'esecutivo spagnolo, accompagnato dalla ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, insieme a una folta delegazione di rappresentanti di aziende spagnole leader mondiali nei rispettivi settori (transizione energetica, acqua, ferrovie, infrastrutture) considerano il Kenya un Paese con un grande potenziale economico e significative opportunità di commercio e investimento. (Spm)