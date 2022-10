Business news: Angola, presidente Lourenco autorizza nazionalizzazione azioni detenute da Isabel dos Santos in Unitel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Angola, Joao Lourenco, ha autorizzato la nazionalizzazione delle azioni detenute dalle compagnie di telecomunicazione Vidatel e Geni in Unitel, la più grande compagnia del Paese, che erano detenute dall'imprenditrice Isabel dos Santos, la discussa figlia dell'ex presidente José Eduardo dos Santos finita al centro di numerosi scandali finanziari negli ultimi anni. Lo ha reso noto la presidenza di Luanda in un comunicato. In base all'accordo, lo Stato angolano mantiene il capitale sociale complessivo di Unitel dal momento che ciascuna quota corrispondeva al 25 per cento e che il restante 50 per cento era già controllato dalla compagnia petrolifera statale Sonangol (in passato guidata dalla stessa Isabel dos Santos). La decisione è stata motivata dalla presidenza con l' "eccezionale interesse pubblico" di Unitel per lo Stato angolano, tenuto conto della sua posizione strategica nel settore, da un lato, e delle azioni legali contro gli azionisti di Vidatel (con chiaro riferimento a Isabel dos Santos). (Res)