Business news: Nigeria, governo lancia Zone speciali agroindustriali, progetto finanziato da banche regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha lanciato un programma che propone di istituire delle Zone Speciali di Lavorazione Agroindustriale (Sapz), iniziativa avviata in collaborazione con la Banca africana di sviluppo (Afdb). Situate nelle aree rurali di otto Stati e completamente supportate da infrastrutture digitali e logistiche, le Sapz dovranno nelle intenzioni consentire alle aziende agroalimentari e agroindustriali di stabilirsi in un'area speciale dove sviluppare catene del valore per alcune colture ritenute strategiche: mais, manioca, riso, semi di soia, cacao, pollame e prodotti del bestiame. Le Sapz sono finanziate dall'Afdb per un importo di 210 milioni di dollari, cui si unisce il finanziamento della Banca islamica di sviluppo e del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) che insieme contribuiscono per 310 milioni di dollari; il governo nigeriano contribuisce infine con 18,05 milioni di dollari. (Res)