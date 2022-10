Business news: Qatar Energy entra in partnership con Shell nel progetto di espansione del North-South Field

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Qatar Energy Company ha firmato una partnership con Shell nel progetto di espansione del giacimento North-South, che fa parte del più grande progetto di gas naturale liquefatto al mondo. Il ministro di Stato per gli affari energetici e Ceo di Qatar Energy, Saad Sherida al Kaabi, ha dichiarato in una conferenza stampa che Shell otterrà una quota del 9,3 per cento del progetto e Qatar Energy manterrà una quota del 75 per cento. Al Kaabi ha aggiunto che il contratto per lo sviluppo del giacimento North-South dovrebbe essere assegnato nel primo trimestre del 2023, sottolineando che Qatar Energy è aperta a discutere di cooperazione con Shell in tutti i settori energetici e che il progetto di sviluppo del North-South Field aggiungerà 16 milioni di tonnellate alla capacità produttiva del Qatar. (Res)