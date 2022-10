Business news: Egitto, autorità al lavoro per un nuovo indice della valuta nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto lancerà un nuovo indice per la sterlina egiziana vincolato ad alcune divise straniere e all'oro. Lo ha annunciato il governatore ad interim della Banca centrale, Hassan Abdullah, nel corso di una conferenza sull’economia. “L'Egitto non è un Paese esportatore di petrolio e non può ancorare la sterlina al dollaro”, ha detto Abdullah, aggiungendo che le autorità egiziane stanno “attualmente lavorando sui contratti per un indice della sterlina". Secondo il funzionario statale, gli Stati Uniti non sono il principale partner commerciale dell'Egitto, motivo per cui un ancoraggio al dollaro sarebbe controproducente. Vale la pena ricordare che la Banca centrale d'Egitto dovrebbe annunciare nelle prossime settimane i nuovi obiettivi per l’inflazione. Quest’anno le autorità puntavano a un tasso di inflazione compreso tra il 5 e il 9 per cento, ma lo scorso settembre l’indice dei prezzi al consumo nelle aree urbane ha superato il 15 per cento su base annua. Il governatore ad interim della Banca centrale ha ammesso che il Paese delle piramidi si trova ad affrontare “condizioni difficili” nell’attuale contesto di crisi economica globale. (Cae)