Business news: Nigeria, Mtn riceve dalla Bei una linea di credito di 100 milioni di euro

- La compagnia di telecomunicazioni Mtn ha firmato un accordo di finanziamento da 100 milioni di euro con la Banca europea per gli investimenti (Bei) per accelerare la tecnologia di rete di quarta generazione (4G) in Nigeria, in linea con la sua strategia Ambition 2025. La transazione, riferisce la compagnia in una nota, consentirà al principale operatore del paese di espandere la banda larga accesso e fa parte degli sforzi di trasformazione e inclusione digitale di Mtn Nigeria. La transazione rappresenta il più grande finanziamento della Bei per l'espansione della rete di telecomunicazioni mobili in Africa. (Res)