Business news: Africa, necessari 100 miliardi di investimenti per realizzare copertura universale rete Internet

- Il continente africano avrà bisogno di investimenti pari a quasi 100 miliardi di dollari per costruire quasi 250 mila torri di telecomunicazioni e almeno 250 mila chilometri quadrati di fibre ottiche aggiuntive necessarie per raggiungere una copertura universale della rete Internet entro il 2030. È quanto emerge dal rapporto Ecofin Pro, secondo cui nel 2021 gli operatori mobili possedevano il 60 per cento delle torri di telecomunicazione distribuite in Africa e il resto era di proprietà dei gestori dell'infrastruttura di telecomunicazioni, tre dei quali detengono la maggioranza, mentre una ventina di sistemi sottomarini in fibra ottica stavano già funzionando sulle coste del continente. Del numero totale di chilometri di fibra ottica presenti nel continente, gli investitori privati ​​possedevano poco più della metà e tutte queste infrastrutture erano in gran parte concentrate nelle aree urbane, in un'ottica di rapida redditività ma non favorevole all'inclusione digitale. Secondo il rapporto, la copertura universale richiederà un investimento di quasi 100 miliardi di dollari e nessun attore potrà raggiungere da solo l'obiettivo e sopportare il “fardello ”di un simile investimento, di qui la necessità di richiedere la collaborazione di vari attori strategici per la mobilitazione di questa somma. (Res)