Business news: India, nei primi cinque mesi dell’anno fiscale commercio con la Russia a livello record

- La Russia è salita al settimo posto tra i partner commerciali dell’India, mentre l’anno scorso era in 25ma posizione, un balzo dovuto all’aumento delle importazioni di petrolio e fertilizzanti russi da parte indiana dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Nei primi cinque mesi dell’anno fiscale indiano 2022-23, aprile-agosto, riferisce il quotidiano “The Times of India”, il commercio bilaterale ha superato 18,2 miliardi di dollari, un record. Nello stesso periodo ai primi sei posti si sono collocati gli Stati Uniti (oltre 57,6 miliardi di dollari), la Cina (quasi 50,8 miliardi) gli Emirati Arabi Uniti (più di 36,8 miliardi), l’Arabia Saudita (poco meno di 24 miliardi), l’Iraq e l’Indonesia (oltre 18,8 miliardi). A settembre la Russia è diventata il secondo Paese fornitore di greggio dell’India, che è il terzo importatore e consumatore mondiale e dipende dalle importazioni per l’85 per cento del suo fabbisogno. (Inn)