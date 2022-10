Business news: Arabia Saudita, premier lancia iniziativa catene approvvigionamento globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha lanciato un’iniziativa nazionale per le catene di approvvigionamento globali, che mira a rafforzare la posizione del Regno quale importante snodo e anello vitale nelle catene di approvvigionamento a livello internazionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. A detta dell’erede al trono saudita, l’iniziativa, insieme alle altre già intraprese, consentirà agli investitori di tutti i settori di beneficiare delle risorse e capacità del Regno per sostenere e sviluppare le catene di approvvigionamento, garantendone il funzionamento e la sostenibilità. Non da ultimo, ha dichiarato il premier saudita, con questa iniziativa il Regno del Golfo potrà continuare a realizzare le ambizioni della sua Vision 2030. Quest'ultima, tra i suoi obiettivi, include lo sviluppo e la diversificazione delle risorse dell'economia nazionale e il rafforzamento della posizione economica del Paese, per diventare tra le 15 maggiori economie del mondo entro il 2030. (Res)